В Украине из-за коронавируса введут ряд ограничений

В ближайшее время в Украине из-за коронавируса проведут противоэпидемиологические мероприятия.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он подчеркнул, что ограничительные меры коснутся школ и массовых мероприятий.

"В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций и спортивных мероприятий. Будем закрывать временно школы, чтобы уменьшить массовые скопления людей", - отметил Ляшко.

Также он подчеркнул, что по состоянию на 5 марта исследуются анализы около 10 человек, у которых по симптомам есть подозрение на коронавирусную инфекцию. По материалам MIGnews.com.ua