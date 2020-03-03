В Украине изменят правила вызова "скорой" из-за коронавируса

В Украине изменились правила вызова "скорой помощи" из-за выявления опасного китайского коронавируса в Черновцах.

Как рассказал заместитель здравоохранения Дмитрий Луфер на брифинге НСЗУ, если у человека высокая температура и подозрение на коронавирус, то карета скорой помощи будет приезжать на такие вызовы.

"Сейчас нарабатывается возможность изменений в порядок вызова "скорой" и врача именно на этот период, когда мы ожидаем возможные случаи. Для того, чтобы врач мог приехать домой и человек не путешествовал по городу, - объясняет замминистра.

Также он добавил, что "скорая" знает, что делать в случаях потенциальных вспышек.

"Есть утвержденный план действий в области и отдельные кровати в инфекционных больницах и врачи, которые ожидают пациентов, тоже знают, что делать, - говорит Луфер.

Отметим, что в Украине сегодня официально подтвердился коронавирус. По материалам Слово і Діло.

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