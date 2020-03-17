В Украине подтвердили 14 случаев коронавируса, два летальные

В Украине по состоянию на 20:00 вторника, 17 марта официально зарегистрировано 14 случаев коронавируса, два из них летальные.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

В Центре заявили, что по результатам исследования вирусологической референс- лаборатории получено 14 положительных результатов на коронавирус: в Черновицкой области - десять, в Житомирской - один, в Киевской области - один, в Киеве - два.

Во вторник, 17 марта один случай коронавируса обнаружили у 44-летнего мужчины в Киевской области. Он был заграницей. Кроме того, в Черновицкой области вирус нашли у 33-летней женщины (летальный случай). Также в Черновицкой области COVID-19 подтвердился у лиц в возрасте 31, 10, 18 лет и двух детей, которым год и десять месяцев и шесть месяцев. Все - контактные лица ранее подтвержденного случая. По материалам https://nv.ua/