В Украине прогрессирует сутенерство через Telegram- каналы, в частности, через российские. Об этом заявил во время обсуждений гособязательств о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин представитель департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Национальной полиции Украины Олег Рыкун, передает УНН.

"В прошлом году органами полиции было выявлено 13 организованных групп, занимавшихся сутенерством. Это не единичные факты. Это организованные группы. 13 уголовных производств таких было направлено в суд; 386 фактов сутенерства; 252 факта сводничества", - сказал Рыкун.

Также он подчеркнул, что все факты вербовки украинских девушек заграницу начинаются в Украине.

"На сегодняшний день мы отслеживаем несколько Telegram-каналов - российские, из других стран, наши украинские, где девушки предлагают себя в качестве эскорт-моделей. Они просят от 1000 долларов за встречу. Мы понимаем, что оно все прогрессирует", - отметил Рыкун.