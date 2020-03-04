В Украине за неделю от осложнений гриппа умерли шесть человек
В Украине от осложнений гриппа и ОРВИ за последнюю неделю скончались шесть человек, среди них четверо детей.
Об этом сообщает Министерство охраны здоровья Украины.
Известно, что с 24 февраля по 1 марта ОРВИ заболели более 213 тыс. людей, из которых 64,4% - дети. Показатель заболеваемости в Украине на 17,1% больше эпидемического порога.
Неэпидемический уровень гриппа сохраняется в Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Закарпатской областях и в Киеве. Во всех остальных регионах страны наблюдается эпидемическая активность различной интенсивности.
Ранее в Запорожской области умер 51-летний мужчина, у которого был диагностирован грипп и пневмония.
Напомним, на предыдущей неделе в Украине жертвами гриппа стали также десять человек, а подхватили ОРВИ более 245 тысяч человек.
В КГГА заявили, что в Киеве уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился По материалам Слово і Діло.