В Украине зафиксирован первый случай коронавируса

В Украине официально зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга, передает пресс-служба министерства охраны здоровья Украины.

Заболевание обнаружено у мужчины, который в феврале был в Италии. Больной возвращался в Украину самолетом из Италии через город Сучава (Румыния). В Черновцы он прибыл на своем авто вместе с женой через КПП "Порубное" 26 февраля.

Они прошли температурный скрининг, никаких симптомов острого респираторного заболевания у них не обнаружили.

"Система отработала четко. На границе у него не было никаких признаков острых респираторных заболеваний. Муж с женой, согласно предоставленной им памятке о самоизоляции, решили самоизолироваться. 29 февраля у него появились симптомы острого респираторного заболевания. Поскольку в памятнике отмечено, что нужно обращаться к семейному врачу, он связался с врачом, - сказал Ляшко. - Так как в анамнезе была в течение последних 14 дней поездка в Италию, врач принял решение о госпитализации.

Транспортировку проводила специальная медбригада. Симптомы мужчины - повышенная температура и сухой кашель. Состояние стабильное, без осложнений".

У его жены нет симптомов острых респираторных заболеваний. Все контактные лица находятся под наблюдением врачей-эпидемиологов. Образцы отправлены в ВОЗ.

Замминистра также призвал украинцев не раскупать в аптеках медицинские маски - по его словам, их нужно использовать, если у вас есть признаки острого вирусного заболевания, или если вы медик. По материалам "Время новостей".