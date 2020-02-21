В Украину не пустили российских пропагандистов, которые ехали в Киев читать лекции
Один из "лекторов" отметился выступлениями в оккупированном Крыму и медалью "Участник шествия "Бессмертный полк".
Госпогранслужба задержала в аэропорту "Киев" российского пропагандиста. Мужчина 1985 года рождения собирался читать в украинской столицы лекции и проводить тренинги.
Лектор сотрудничает с политическими силами России и баллотировался от партии Владимира Жириновского (ЛДПР) в Московскую городскую думу, сообщили в пресс-службе МВД. Помимо этого, он читал лекции в оккупированном Крыму в так называемом молодежно-патриотическом лагере "Донузлав-2015" на тему информационных и кибервойн.
За это он был награжден организаторами "лагеря", организацией "Боевое братство", медалью "Участник шествия "Бессмертный полк".
"Украинские пограничники тоже оценили "заслуги" россиянина. Он вернулся обратным рейсом со штампом в паспорте "Запрет въезда" на три года", - добавили в МВД.
Помимо него, из Минска прилетел еще один россиянин, который тоже собирался читать лекции о продвижении контента в социальных сетях. Ранее он незаконно посещал Крым, за что и ему запретили въезд в Украину.
Также домой отправили россиянку, прилетевшую из Минска для проведения лекций и тренингов. Ей отказали во въезде, поскольку цель ее поездки не убедила пограничников, кроме того, она работает в запрещенном в Украине интернет-ресурсе. По материалам LB.ua