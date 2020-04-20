В Украину возвращаются морозы и дожди

В начале недели,с 20 апреля, в южных, восточных, Сумской и Днепропетровской областях ожидается дождь, на остальной территории будет сухая погода. По прогнозам синоптиков, в Украине немного похолодает, температура воздуха поднимется около +12 градусов.

Погода на 20 апреля от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре сообщили, что в понедельник, 20 апреля, в Украине будет держаться малооблачная погода. Незначительные осадки следует ожидать жителям восточных областей. На западе и севере ночью заморозки.

В восточных областях температура воздуха днем составит + 11 - 13 градусов с небольшими осадками.

В южных областях Украины синоптики прогнозируют тепло до +14 - 16 градусов днем.

На севере Украины дневная температура составит +11 - +13 градусов.

На западе будет теплее +11 - +13 градусов.

В Киеве сухо, температура ночью составит -1 - +1 градус, днем воздух прогреется до +11 - +13 градусов.