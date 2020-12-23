В Україні 10 136 нових випадків коронавірусу і майже 3 тисячі госпіталізованих

В Україні виявили ріст нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились 10 136 людей. Найскладніша ситуація в Києві та Запорізькій області.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За вчора здійснили 61 445 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 41 219, методом ІФА - 20 226).

За добу госпіталізували - 2 979 осіб; померли 275 пацієнтів та 15 372 особи одужали.

З початку пандемії захворіли 989 642 особи; одужало - 615 660 осіб; померли 17 172;

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) та Харківській (591) областях.

За матеріалами РБК-Україна.