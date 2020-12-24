В Україні 11 490 нових випадків COVID-19 за добу

Станом на ранок 24 грудня в Україні зафіксовано 11 490 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 488 дітей та 445 медпрацівників. Летальних випадків - 223.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Також за минулу добу госпіталізовано - 2 721 особа, одужало 15 775 осіб. Здійснено тестувань за добу - 66 358 (зокрема методом ПЛР - 42 132, методом ІФА - 24 226).

За весь час пандемії в Україні захворіло - 1 001 132 особи, 631 435 осіб, летальних випадків - 17 395, проведено ПЛР-тестувань - 5 390 952.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях.