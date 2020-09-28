В Україні 2671 випадку COVID-19: статистика за областями

Станом на 13 вересня в Україні виявили 2671 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу померли 37 людей.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Загалом в Україні зафіксовано вже 20 1305 випадків зараження коронавірусом, одужало - 88453 осіб, померло - 3996.

Вінницька - 5974 (+74) Волинська - 7775 (+143) Дніпропетровська - 5351 (+66) Донецька - 3046 (+30) Житомирська - 5779 (+123) Закарпатська - 9654 (+22) Запорізька - 3773 (+110) Івано-Франківська - 13445 (+110) Кіровоградська - 1077 (+3) м. Київ - 22143 (+328) Київська - 8854 (+140) Львівська - 19916 (+132) Луганська - 979 (+5) Миколаївська- 3011 (+31) Одеська - 13079 (+203) Полтавська - 1972 (+62) Рівненська - 12145 (+113) Сумська - 3813 (+141) Тернопільська - 13139 (+153) Харківська - 17703 (+339) Херсонська - 1062 (+13) Хмельницька - 5747 (+125) Чернівецька - 14113 (+104) Черкаська - 3759 (+65) Чернігівська - 3996 (+36).

Станом на ранок 27 вересня в Україні зафіксували 3130 випадків інфікування COVID-19, з них 56 летальних.