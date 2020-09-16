В Україні 2958 нових випадків коронавірусу

Станом на 16 вересня в Україні виявили ще 2 958 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Тернопільській, Харківській, Одеській областях та в Києві.

Про це повідомляє Рада нацбезпеки та оборони.

Також за минулу добу померли 76 людей. Це новий антирекорд.

Крім того, за минулу добу одужали від вірусу 1 514 людей. Найбільше одужавших в Тернопільській, Львівській областях, а також в Києві.

З початку пандемії в країні підтвердили 162 660 заражень, 3 340 смертей та 72 324 одужання.

Найскладніша епідеміологічна ситуація в Києві, Львівській, Харківській, Тернопільській, Одеській та Чернівецькій областях. Столиця зараз є антилідером. За матеріалами РБК-Україна.