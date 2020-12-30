В Україні - 7 986 нових випадків коронавірусу

В Україні станом на 30 грудня лабораторно підтверджено 1 045 348 випадків COVID-19, з них за добу – 7 986.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

"7 986 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 272 дитини та 453 медпрацівники", - повідомив Степанов.

За минулу добу померло 243 пацієнти, одужало – 16 355 осіб.

Крім того, за добу госпіталізовано – 2 925 осіб. Здійснено тестувань за добу – 52 746 (зокрема методом ПЛР – 35 504, методом ІФА – 17 242).

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 045 348 осіб, з них вже одужали 698 190 осіб. Водночас зафіксовано – 18 324 летальних випадків.

Проведено 5 546 683 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 131), Запорізькій (739), Одеській (729), Київській (623), Дніпропетровській (462) та Харківській (412) областях.