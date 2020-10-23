В Україні 7517 нових випадків COVID-19 за добу

Станом на 9 ранку 23 жовтня, в Україні другий день поспіль фіксують рекорд за кількістю нових випадків зараження коронавірусом. За добу заразилися 7517 осіб.

Про це свідчать дані МОЗ.

Рекордна кількість нових випадків припадає на Харківську та Одеську області, а також - місто Київ.

У Харківській області за добу 693 нових випадки, в Києві 635, в Одеській області 571, у Хмельницькій області 471, в Житомирській області 426, у Запорізькій області 402, у Тернопільській області 330, в Полтавській області 316.

За добу внаслідок зараження COVID-19 померла 121 особа. З початку епідемії померли 6164 людини.