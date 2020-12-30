В Україні циркулює п'ять видів коронавірусу, усі походять із Китаю - МОЗ

Результати секвенування генома 50 зразків коронавірусу пацієнтів із Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької областей та Києва засвідчили належність вірусів, які циркулюють в Україні, до генетичної лінії B, яка походить із Китаю. Про це повідомив Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Дослідження, яке проводила референс-лабораторія, що функціонує на базі Public Health England Colindale у Лондоні, виявило п'ять генетичних варіантів вірусу SARS-CoV-2 в Україні: В1, В1.1, В1.1.1, В1.5 і В2.

* В1 - одна з найчисленніших груп вірусів, які циркулюють у Європі, походить з Італії.

* В1.1 - від В1 відрізняється трьома нуклеотидними замінами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC).

* В1.1.1 - виявлено одночасно у країнах ЄС та у Великобританії.

* В1.5 - одна з найчисленніших груп вірусів, які циркулюють у Європі, походить з Іспанії.

* В2 - віруси цієї групи поширені в більше ніж 57 країнах світу на шести континентах.

Як зазначили в Центрі громадського здоров'я, мутації вірусу науковці можуть зафіксувати тільки за допомогою секвенування генома. Так можна визначити походження вірусу та шляхи його поширення.

Для дослідження мутацій коронавірусу і вивчення його впливу на ефективність лікарських препаратів та вакцин Всесвітня організація охорони здоров'я створила спеціальну робочу групу.

Із січня 2021 року референс-лабораторія ЦОЗ щомісяця надсилатиме ВООЗ репрезентативну вибірку зразків вірусу SARS-CoV-2 для їх подальшого дослідження, додали у ЦГЗ.

Спалах коронавірусної інфекції виник наприкінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією.

У грудні у Великобританії та ПАР виявили нові штами коронавірусу, які, як припускають, поширюються швидше, ніж початковий варіант вірусу. За матеріалами Гордон.