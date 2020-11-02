В Україні коронавірус підтвердили у 6754 осіб

В Україні за минулу добу позитивний результат тесту на коронавірус отримали 6 тис. 754 особи. В тому числі 271 дитина та 255 медичних працівників. Про це повідомляє ЕХО Києва з посилання на дані Міністерства охорони здоров'я України.

Від ускладнень, викликаних COVOD-19, померли 69 пацієнтів. Побороли хворобу 2 тис. 327 осіб.

Всього з початку пандемії в Україні коронавірус підтвердили у 402 тис. 194 осіб. З них одужали 163 тис. 768 осіб. Летальною хвороба виявилась для 7 тис. 375 пацієнтів.

Серед лідерів за кількістю виявлений нових випадків захворювання на коронавірус - Харківська область - 817, Київ - 507 випадків, Львівська - 464, Чернівецька - 418 та Житомирська область - 398 випадків.

Загальна кількість випадків захворювання в областях:

м.Київ - 38 тис. 745 випадків;

Вінницька область - 10 тис. 789 випадків;

Волинська область - 13 тис. 983 випадки;

Дніпропетровська область - 15 тис. 411 випадків;

Донецька область - 11 тис. 235 випадків;

Житомирська область - 15 тис. 363 випадки;

Закарпатська область - 14 тис. 911 випадків;

Запорізька область - 10 тис. 370 випадків;

Івано-Франківська область - 21 тис. 169 випадків;

Київська область - 17 тис. 175 випадків;

Кіровоградська область - 2 тис. 656 випадків;

Луганська область - 3 тис. 760 випадків;

Львівська область - 30 тис. 700 випадків;

Миколаївська область - 8 тис. 495 випадків;

Одеська область - 25 тис. 325 випадків;

Полтавська область - 9 тис. 852 випадки;

Рівненська область - 19 тис. 573 випадки;

Сумська область - 12 тис. 71 випадок;

Тернопільська область - 20 тис. 963 випадки;

Харківська область - 37 тис. 997 випадків;

Херсонська область - 4 тис. 270 випадків;

Хмельницька область - 16 тис. 422 випадки;

Черкаська область - 9 тис. 422 випадки;

Чернівецька область - 22 тис. 485 випадків;

Чернігівська область - 9 тис. 52 випадки.

За матеріалами echokieva.com