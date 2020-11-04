Міністр охорони здоров'я Максим Степанов не виключає, що в Україні можуть ввести "карантин вихідного дня".

Про це він розповів ефірі "Сніданку з 1+1".

За його словами, "карантин вихідного дня" означає закриття багатьох магазинів, а кафе і ресторани можуть працювати лише на винос.

Степанов вважає, що введення "карантину вихідного дня" допоможе розірвати ланцюг передачі хвороби.

Я не виключаю, що запропонуємо карантин "вихідного дня", - сказав Степанов.

Він додав, що комендантської години в Україні не буде, адже для цього в країні потрібно ввести надзвичайний стан.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляють, що уряд готується посилити карантин - ввести комендантську годину та штрафи. Щодо останнього, то ВР уже прийняла у першому читанні законопроєкт, який передбачає штрафи для власників бізнесу за відсутність масок у клієнтів. За матеріалами bigkyiv.com.ua