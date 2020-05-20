В Україні на COVID-19 захворіло вже 3757 медиків та 1376 дітей

В Україні за весь час пандемії на COVID-19 захворіло 3 757 медиків та 1 376 дітей. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"За минулу добу захворіло 354 особи, з них 28 дітей та 61 медпрацівник...Зафіксовано 16 летальних випадків, при цьому одужало 323 особи. Загалом за весь час пандемії захворіло 19 230 осіб, з них 1 376 дітей, а також 3 757 медпрацівників. При цьому загалом одужало 5 955 осіб, а летальних випадків 564", - зазначив він.

Окрім того, за його словами, найбільша кількість зареєстрованих випадків за добу спостерігається у Чернівецькій області.

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Чернівецькій області - 54, місті Києві - 51, а також у Волинській області - 41", - додав Степанов.

В Україні на 9 годину 20 травня вже 19 230 випадків COVID-19, з них 564 - летальні.