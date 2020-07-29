В Україні на перетинах "зелених" та "червоних" зон встановлять "карантинні" пости

У "червоній" зоні буде обмежено рух міського або міжміського транспорту, на перетині "зеленої" та "червоної" зон будуть встановлені відповідні пости.

Про це на брифінгу 29 липня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Те що стосується перетину кордонів між "червоною" та "зеленою" зонами. В "червоній" зоні буде обмежено рух міського транспорту, міжміського транспорту. Звичайно, в такому випадку будуть встановлені відповідні пости на перетині "зеленої" та "червоної" зони. Ми зараз робимо це на рівні адміністративно-територіальних одиниць, це буде або місто, або район", - сказав Степанов.

Він нагадав, що Кабінет міністрів змінив правила запровадження карантинних обмежень , ввівши з 1 серпня поділ країни на умовні 4 зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Визначення, до якої зони відноситься та чи інша адміністративно- територіальна одиниця, буде робитися на основі 4 критеріїв: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА ; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19; показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19.

При відхиленні протягом 5 днів від певних показників приймається рішення про перехід адміністративно-територіальної одиниці до більш м'якої або більш суворої зони.

Степанов поінформував, що інформація щодо того, до якої зони віднесений той чи інший регіон чи адміністративно-територіальна одиниця буде доступна на сайті МОЗ.

За матеріалами Укрінформ