В Україні на середину січня прогнозують пік захворюваності на COVID-19

Пікові періоди захворюваності на коронавірусну хворобу припадуть на середину січня і триватимуть десь до середини лютого.

Такий прогноз дав в.о. голови Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін в інтерв'ю LIGA.Life.

"Розрахунки показують, що пікові періоди захворюваності припадуть на середину січня і триватимуть десь до середини лютого. За різними математичними моделями, міжнародними в тому числі природний спад захворюваності на коронавірусну хворобу очікується не раніше лютого 2021 року", - сказав Кузін.

Він зазначив, що перед впровадженням локдауну в країні потрібно врахувати два фактори: спроможність системи охорони здоров’я – обмеження мають бути до того, як станеться колапс; обмеження мають бути перед початком свят, коли можна очікувати масових скупчень людей.

"Тобто локдаун має бути до великих святкувань і до природнього спаду інфекції, щоб ми уникли катастрофічних наслідків. Проговорювали багато сценаріїв. Моделювали, що найдоцільніше його вводити перед новорічними святами й завершувати в середині січня. Тоді він буде найефективнішим", - сказав Кузін.

Він додав, що дані міжнародних досліджень кажуть про потребу щонайменше тритижневого карантину. За матеріалами "День".