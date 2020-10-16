В Україні новий рекорд захворюваності коронавірусом за добу

За минулу добу в Україні виявили 5992 випадки коронавірусу - це новий рекорд захворюваності.

Про це повідомили на телеграм-каналі "Коронавірус у регіонах".

92 людини померли, 2269 - одужали.

Всього в Україні зафіксовано 287 231 випадок COVID-19. З початку пандемії одужало 121 919 людей, померло - 5408.

Найбільше випадків зафіксували на Харківщині (544), у Києві (455) та Одещині (502).

Статистика у регіонах: Вінницька обл - 8070 (+129) Волинська обл - 10515 (+195) Дніпропетровська обл - 10257 (+423) Донецька обл - 6658 (+167) Житомирська обл - 9286 (+156) Закарпатська обл - 11461 (+156) Запорізька обл - 6162 (+150) Івано-Франківська обл - 16163 (+208) Кіровоградська обл - 1468 (+28) м. Київ - 29412 (+455) Київська обл - 12207 (+229) Львівська обл - 24171 (+365) Луганська обл - 2229 (+104) Миколаївська обл - 5336 (+129) Одеська обл - 18013 (+502) Полтавська обл - 5469 (+243) Рівненська обл - 15398 (+212) Сумська обл - 8252 (+269) Тернопільська обл - 16916 (+216) Харківська обл - 27457 (+544) Херсонська обл - 2264 (+69) Хмельницька обл - 10098 (+414) Чернівецька обл - 17203 (+199) Черкаська обл - 6387 (+230) Чернігівська обл - 6379 (+200).

За матеріалами LB.ua