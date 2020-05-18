В Україні підтвердили 18 616 випадків захворювання на коронавірус

В Україні з початку епідемії підтвердили 18 616 випадків захворювання на коронавірус. Загалом 5 276 пацієнтів уже одужали, а 535 - померли від ускладнень. За добу зафіксовано 325 нових випадків.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 733 випадки; Волинська область - 625 випадків; Дніпропетровська область - 843 випадки; Донецька область - 131 випадок; Житомирська область - 564 випадки; Закарпатська область - 901 випадок; Запорізька область - 382 випадки; Івано-Франківська область - 1221 випадок; Кіровоградська область - 445 випадків; м. Київ - 2321 випадок; Київська область - 1224 випадки; Львівська область - 1066 випадків; Луганська область - 42 випадки; Миколаївська область - 262 випадки; Одеська область - 764 випадки; Полтавська область - 264 випадки; Рівненська область - 1167 випадків; Сумська область - 163 випадки; Тернопільська область - 1081 випадок; Харківська область - 789 випадків; Херсонська область - 168 випадків; Хмельницька область - 267 випадків; Чернівецька область - 2713 випадків; Черкаська область - 372 випадки; Чернігівська область - 108 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 травня 2020 року до Центру надійшло 560 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 46229 повідомлень про підозру на COVID-19. Нет описания фото.

Нагадаємо, на ранок понеділка, 18 травня,у світі 4 713 620 інфікованих COVID-19. Загальна кількість померлих від інфекції складає 315 185 осіб. Одужали 1,7 млн хворих.

За матеріалами Слово і Діло