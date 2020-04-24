В Україні підтверджено 7647 випадків COVID-19

В Україні кількість виявлених випадків COVID-19зросла до 7647, з них 477 виявили впродовж останньої доби, 23 квітня. У Житомирській області лабораторно підтверджено 309 випадків інфікування, 4 людини одужали від коронавірусу.

Про це вранці 24 квітня повідомив Центр громадського здоров'я України.

"Підтверджено 7 647 випадків COVID-19. Усього в Україні досліджено 77 752 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР. Протягом 23 квітня отримано 477 повідомлень про нові підтверджені випадки,- йдеться у повідомленні.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. - 370 випадків (51 одужав);

Волинська обл. - 203 випадки (26 одужали);

Дніпропетровська обл. - 195 випадків (11 одужали);

Донецька обл. - 24 випадки (10 одужали);

Житомирська обл. - 309 випадків (4 одужали);

Закарпатська обл. - 260 випадків (27 одужали);

Запорізька обл. - 163 випадки (25 одужали);

Івано-Франківська обл. - 684 випадки (27 одужали);

м. Київ - 1 122 випадки (53 одужали);

Київська обл. - 505 випадків (38 одужали);

Кіровоградська обл. - 283 випадки (35 одужали);

Львівська обл. - 298 випадків (39 одужали);

Луганська обл. - 27 випадків (3 одужали);

Миколаївська обл. - 103 випадки;

Одеська обл. - 169 випадки (8 одужали);

Полтавська обл. - 161 випадок (12 одужали);

Рівненська обл. - 437 випадків (39 одужали);

Сумська обл. - 90 випадків (34 одужали);

Тернопільська обл. - 532 випадки (45 одужали);

Харківська обл. - 118 випадків (12 одужали);

Херсонська обл. - 77 випадків (11 одужали);

Хмельницька обл. - 65 випадків (7 одужали);

Черкаська обл. - 234 випадки (36 одужали);

Чернівецька обл. - 1199 випадків (45 одужали);

Чернігівська обл. - 19 випадків (3 одужали).

На амбулаторному лікуванні 5 158 пацієнтів, з них 394 дитини та 1214 медпрацівники. Усього госпіталізовано 2 489 осіб, з них 109 дітей та 244 медики. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 103 людини, у тому числі одна дитина.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 193 людини, з них 99 чоловіків та 94 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%).

Загалом 601 людина вже одужала, з них 109 медиків, - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Щодо ситуації в Житомирській області, за повідомленням пресслужби облради, станом на 9.00 24 квітня у Житомирській області зафіксовано 309 випадків COVID-19.

"На Житомирщині станом на 9 годину 24 квітня за добу зареєстровано 5 нових випадків захворювання на COVID-19, що підтверджено лабораторними дослідженнями. Усього наразі в області 309 інфікованих коронавірусом жителів", - повідомили в пресслужбі Житомирської облради.

Як повідомили у державній установі "Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України", випадки захворювання зафіксовано у таких районах: м. Житомир - 91, з яких 1 новий випадок; Коростенський - 66, з них 1 новий випадок; Бердичівський - 66, з них 1 новий випадок; Малинський - 28, у тому числі 1 новий хворий; Коростишівський - 8; Новоград-Волинський - 8, з яких 1 новий випадок; Черняхівський - 7; Житомирський - 7; Олевський - 6; Андрушівський - 5; Радомишльський - 4; Хорошівський - 3; Овруцький - 2; Пулинський - 2; Чуднівський - 2; Народицький - 1; Попільнянський - 1; Лугинський - 1; Любарський - 1.

За віком серед хворих: 21 житель віком від 0 до 17 років; 40 - від 18 до 29 років; 119 - від 30 до 49 років; 67 - від 50 до 59 років; 62 - від 65 років і більше.

Від початку епідемії не змогли побороти хворобу і померли від ускладнень, викликаних вірусом, 7 жителів області, один з яких упродовж минулої доби.

За добу до центру надійшло 24 повідомлення про підозру. Протягом доби фахівцями було проведено 92 дослідження, у 5 випадках результати позитивні, тобто виявлено COVID-19.

Усього з початку пандемії проведено 1136 дослідження на захворювання коронавірусом.

Нагадаємо, станом на 22:00 год. 23 квітня кількість інфікованих COVІD-19 в Житомирській області становить 309 осіб: за добу підтвердили 5 випадків.

Динаміку поширення коронавірусу в Житомирській області дивіться тут

Як повідомляв Житомир.info, на ранок 23 квітня 2020 року в Україні було 7170 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу: 187 людини померли, 504 - одужали.

За матеріалами Житомир.info