В Україні почав діяти новий поділ на карантинні зони

В Україні вступило в дію нове епідемічне зонування. У "червоній" зоні знаходяться 11 обласних центрів.

Відповідне рішення напередодні ухвалила Держкомісія з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Телеграмі.

Відтак, до "червоної" зони за рішенням комісії віднесено:

міста Володимир-Волинський, Ковель та Нововолинськ, Іваничівський, Ківерцівський та Турійський райони Волинської області;

Слов'янський район Донецької області;

міста Житомир, Бердичів, Коростень, Малин та Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Народицький, Овруцький, Попільнянський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області.

Сюди ж потрапляють міста Ужгород та Берегове, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;

Пологівський район Запорізької області;

місто Івано-Франківськ та Тисменицький район Івано-Франківської області;

міста Бориспіль, Васильків, Обухів, Переяслав, Фастів та Обухівський райони Київської області;

Марківський та Троїцький райони Луганської області;

Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;

місто Миколаїв Миколаївської області;

міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Лиманський, Овідіопольський, Подільський, Савранський, Саратський та Татарбунарський райони Одеської області;

місто Полтава Полтавської області;

міста Рівне та Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Острозький райони Рівненської області;

міста Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;

міста Бережани, Кременець та Чортків, Гусятинський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Тернопільський та Шумський райони Тернопільської області;

місто Харків, Богодухівський та Золочівський райони Харківської області;

міста Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Нетішин, Славута та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам'янець-Подільський, Летичівський, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

міста Ватутіне, Золотоноша, Канів та Сміла, Монастирищенський та Тальнівський райони Черкаської області;

міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Заставнівський, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області;

місто Чернігів та Варвинський район Чернігівської області.

Місто Київ залишається у помаранчевій зоні. Нове епідемічне зонування діятиме 14 днів.

За розподілом епідемічного зонування 23 жовтня до червоного рівня потрапили 11 обласних центрів або 100 адміністративних одиниць.

За матеріалами Укрінформ.