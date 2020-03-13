В Україні померла перша людина від коронавірусу

71-річна жінка з Житомирської області, яка 12 березня була госпіталізована із зафіксованим лабораторно підтвердженим випадком COVID-19, сьогодні померла

Про це повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я.

"На жаль, жінка, в якої вчора був підтверджений лабораторний випадок коронавірусу, жителька Радомишля Житомирської області, померла. Вона була особою похилого віку, старшою 70 років. В неї була двостороння пневмонія. після звернення по медичну допомогу, лікарі, на даль, не змогли врятувати її життя.

Наголошуємо, жінка подорожувала до Польщі, де були зафіксовані випадки коронавірусу, повернулась до України без симптомів. симптоми проявились на території України", - зазначив на брифінгу по результатм засідання РНБО головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Під наглядом лікарів знаходяться близькі родичі, з якими вона проживала, та особи, з якими вона контактувала. МОЗ України зазначає, померла жінка знаходилася в групі ризику. Згідно зі світовою тенденцією, старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом COVID-19 з летальними наслідками. За результатами аналізу і моделювання РНБО можливого варіанту поширення коронавірусу COVID-2019 в Україні, у зоні найменшого ризику перебувають особи у віці від 10 до 39 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 0,2%. Для 40-49-річних - відповідно 0,3%; для 50-59- річних - 1,3%; для 60-69-річних - 3,4%, для 70-79-річних - 7,8%. У зоні найбільшого ризику перебувають літні люди у віці 80+, для них цей показник становить 13,5%", - зазначили в МОЗ.

Нагадаємо, покійна, в якої 12 березня діагностували коронавірус, повернулася з Польщі 1 березня. За матеріалами Еспресо TV