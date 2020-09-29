В Україні посилили покарання за продаж електронних сигарет дітям

В Україні прийняли за основу законопроєкт про посилення відповідальності за продаж електронних сигарет і рідини до них дітям.

Про це повідомляють на сайті Верховної Ради України.

Законопроєктом No3628 пропонується з 1 січня 2021 року ввести адміністративну відповідальність за порушення правил торгівлі товаром. Штрафи збільшать від 400 до 1400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз вони становлять від 100 до 1000).

Ухвалення закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах" підтримали 272 народних депутатів. Ніхто не був проти. Але не голосували 55 депутатів.

За матеріалами "Апостроф"