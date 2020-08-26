В Україні продовжили адаптивний карантин та посилили обмежувальні заходи
Кабінет міністрів України продовжив дію адаптивного карантину до 31 жовтня. За відповідний проєкт постанови проголосували на засіданні уряду 28 серпня.
"Адаптивний карантин нам дозволяє тримати баланс між карантинними обмеженнями й нормальним життям, при цьому збільшення захворюваності в останні тижні змушує нас діяти більш рішуче. Ми розглянемо питання продовження карантину ще на два місяці. Обмеження та зонування по кольорах будуть діяти щонайменше до 1 листопада", - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Окрім того, введено нові обмежувальні заходи для регіонів "зеленої зони".
"Пропонується посилити обмежувальні заходи на території регіонів. Це пов'язано з різким зростанням захворюваності та епідрозслідуваннями, коштом яких видно, від чого зростання. Пропонується посилити на зеленому рівні - заборонити проведення дискотек, роботу нічних клубів, роботу закладів громадського харчування з організацією дозвілля, заборона проведення концертів крім тих, які проводяться закладами культури й для яких концертна діяльність є основним видом діяльності", - повідомив голова МОЗ Максим Степанов.
Також надається право органам місцевого самоврядування на доступ до даних додатку "Дій вдома", щоб виявляти контактних хворих.
Нагадаємо, що карантин триває в Україні з березня. З 22 травня карантин було змінено на адаптивний, а з 1 серпня усі регіони України поділили на чотири зони: червону, помаранчеву, жовту та зелену.
Зелена зона передбачає перебування у громадських будівлях у масках або респіраторах; проведення масових заходів за умови не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; роботу кінотеатрів із заповненістю на 50%; перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.
Для жовтої зони (+ обмеження зеленої) забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризові.
У помаранчевій зоні (+ обмеження жовтої) забороняється діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; спортзали, фітнес-центри, заклади культури; прийняття нових змін у дитячі табори; обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і не більш ніж 100 людей.
Червона зона (+ обмеження помаранчевої), заборонено роботу громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів. За матеріалами LB.ua