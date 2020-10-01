В Україні рекордна кількість нових випадків COVID-19 за добу

В Україні зафіксовано 4 069 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 - це антирекорд кількості нових хворих за добу.

Про це повідомляють у МОЗ.

1 жовтня (станом на 9:00) в Україні 213 028 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 193 летальних, 94 398 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 4 069 нових випадків. Загалом проведено 2 308 415 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 038 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 6 308 випадків;

Волинська область - 8 194 випадки;

Дніпропетровська область - 6 088 випадків;

Донецька область - 3 557 випадків;

Житомирська область - 6 088 випадків;

Закарпатська область - 9 918 випадків;

Запорізька область - 4 128 випадків;

Івано-Франківська область - 13 837 випадків;

Кіровоградська область - 1 127 випадків;

м. Київ - 23 155 випадків;

Київська область - 9 279 випадків;

Львівська область - 20 590 випадків;

Луганська область - 1 091 випадок;

Миколаївська область - 3 270 випадків;

Одеська область - 13 789 випадків;

Полтавська область - 2 345 випадків;

Рівненська область - 12 554 випадки;

Сумська область - 4 435 випадків;

Тернопільська область - 13 767 випадків;

Харківська область - 19 128 випадків;

Херсонська область - 1 168 випадків;

Хмельницька область - 6 188 випадків;

Чернівецька область - 14 605 випадків;

Черкаська область - 4 165 випадків;

Чернігівська область - 4 254 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 жовтня до Центру надійшло 4 415 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 279 644 повідомлення про підозру на COVID-19. За матеріалами volga.lutsk.ua