В Україні рекордна кількість нових випадків COVID-19 за добу
В Україні зафіксовано 4 069 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 - це антирекорд кількості нових хворих за добу.
Про це повідомляють у МОЗ.
1 жовтня (станом на 9:00) в Україні 213 028 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 193 летальних, 94 398 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 4 069 нових випадків. Загалом проведено 2 308 415 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 038 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 6 308 випадків;
Волинська область - 8 194 випадки;
Дніпропетровська область - 6 088 випадків;
Донецька область - 3 557 випадків;
Житомирська область - 6 088 випадків;
Закарпатська область - 9 918 випадків;
Запорізька область - 4 128 випадків;
Івано-Франківська область - 13 837 випадків;
Кіровоградська область - 1 127 випадків;
м. Київ - 23 155 випадків;
Київська область - 9 279 випадків;
Львівська область - 20 590 випадків;
Луганська область - 1 091 випадок;
Миколаївська область - 3 270 випадків;
Одеська область - 13 789 випадків;
Полтавська область - 2 345 випадків;
Рівненська область - 12 554 випадки;
Сумська область - 4 435 випадків;
Тернопільська область - 13 767 випадків;
Харківська область - 19 128 випадків;
Херсонська область - 1 168 випадків;
Хмельницька область - 6 188 випадків;
Чернівецька область - 14 605 випадків;
Черкаська область - 4 165 випадків;
Чернігівська область - 4 254 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 жовтня до Центру надійшло 4 415 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 279 644 повідомлення про підозру на COVID-19. За матеріалами volga.lutsk.ua