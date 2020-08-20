В Україні розширили перелік "червоних" зон карантину

Комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила рівні епідемічної небезпеки в розрізі адміністративних одиниць, тепер до "червоного" рівня небезпеки потрапили 14 адміністративних одиниць.

Про це під час брифінгу у четвер повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає УНН.

"Сьогодні на засіданні Національної комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій оновлені рівні епідемічної небезпеки в розрізі адміністративних одиниць на території нашої держави. Як ви знаєте, постановою Кабінету міністрів України передбачене щотижневе оновлення рівнів епідемічної небезпеки в залежності від стану захворюваності в тій чи іншій області або місті Київ. На сьогодні комісія ТЕБ та НС затвердила 14 "червоних" рівнів епідемічної небезпеки, 75 "помаранчевих" і 106 "жовтих", - повідомив Ляшко.

За його словами, комісія затвердила рівні епідемічної небезпеки для 13 областей нашої країни та міста Києва. Це Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, і Чернівецька області.

Він повідомив, що місто Київ залишається на "жовтому" рівні епідемічної небезпеки.

Водночас в Івано-Франківській області до "червоного" рівня епідемічної небезпеки належать, за даними Ляшка, чотири адміністративних одиниці: місто Коломия, Городенківський район, Косівський район і Тисменицький район.

Крім того, до "червоного" рівня небезпеки, з його слів, віднесене місто Самбір Львівської області, місто Біляївка Одеської області, а також 5 адміністративних одиниць у Рівненській області.

"Це, зокрема, місто Дубно, місто Острог, Костопільський район, Радивилівський район, Рівненський район", - додав головний санлікар.

У Чернівецькій області до "червоного" рівня небезпеки віднесені 3 адміністративні одиниці: обласний центр місто Чернівці, а також Заставнівський та Кіцманський район.

Додамо, як повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі, нове епідемічне зонування почне діяти з 00:00 у понеділок, 24 серпня. За матеріалами День.