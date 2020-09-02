В Україні спростять вихід із самоізоляції: які зміни придумали у МОЗ

МОЗ планує змінити алгоритм тестування для виходу із самоізоляції через ризик поширення хвороби COVID-19.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 2 вересня.

За його словами, для виходу з самоізоляції треба робити ПЛР-тестування, але цього тижня в алгоритм тестування буде внесено зміни.

Тепер, в разі відсутності симптомів, завершувати самоізоляцію можуть дозволити на 14-й день без проведення ПЛР-тестування, а тестування методом ПЛР буде зсунуто на 7-8-й день ізоляції, що дозволить вийти з неї раніше.

Також достатньо одного негативного ПЛР-тестування й відсутності симптомів, щоб людина вважалася такою, що одужала. Як писав "Вголос": ПЛР-тестування в Україні безкоштовно роблять трьом групам пацієнтів. Епідеміолог зробив несподівану заяву про ПЛР-тестування в Україні. За матеріалами vgolos.com.ua