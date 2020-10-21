В Україні виявили рекордну кількість нових хворих на COVID-19 - 6 719 за добу

За минулу добу в Україні зареєстрували 6 719 нових хворих на коронавірус. Тож станом на 21 жовтня загальна кількість хворих в країні зросла до 315 826.

Згідно з даними РНБО України, 180 366 пацієнтів продовжують лікуватись від хвороби, повідомляє 24 канал.

21 жовтня в Україні зафіксували рекордну кількість нових випадків інфікування коронавірусом - за добу хворобу підтвердили 6 719 мешканцям країни.

Найбільше нових хворих зафіксували у Харківській, Одеській, Полтавській областях та у Києві.

Окрім цього, за цей самий період в країні зареєстрували й найбільшу кількість летальних випадків внаслідок хвороби - з життя пішов ще 141 пацієнт.

Натомість виписали 2 686 людей. Оскільки останній ПЛР-тест показав у них негативний результат, згідно з протоколом МОЗ України вважається, що вони вже одужали. Станом на 21 жовтня 2020 року в Україні зареєстрували 315 326 хворих на COVID-19. 132 219 людей одужали. Але, на жаль, 5 927 інфікованих померли. Поширення коронавірусу в областях України Вінницька область - 8644 (+121); Волинська область - 11367 (+203); Дніпропетровська область - 11705 (+312); Донецька область - 7629 (+240);

Житомирська область - 10634 (+163); Закарпатська область - 12112 (+156); Запорізька область - 6784 (+168); Івано-Франківська область - 17214 (+227); Кіровоградська область - 1697 (+55); Київ - 31869 (+559); Київська область - 13419 (+253); Львівська область - 25702 (+310); Луганська область - 2686 (+110); Миколаївська область - 6256 (+203); Одеська область - 19957 (+614); Полтавська область - 6880 (+580); Рівненська область - 16428 (+244); Сумська область - 9509 (+188); Тернопільська область - 17970 (+232); Харківська область - 30272 (+713); Херсонська область - 2739 (+110); Хмельницька область - 11561 (+322); Чернівецька область - 18314 (+233); Черкаська область - 7314 (+219); Чернігівська область - 7164 (+184).

Зазначимо, що у статистиці не враховані дані з окупованих території Донецької та Луганської областей, а також з анексованих АР Крим і міста Севастополя. За матеріалами 24 канал.