В Україні введуть карантин вихідного дня - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я анонсувало запровадження карантину вихідного дня в Україні.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході брифінгу.

Міністр розповів, що карантин буде діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

За його словами, під час карантину в Україні працюватимуть тільки продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки.

"Все інше, зокрема, заклади громадського харчування будуть працювати тільки виніс. ТРЦ ми рекомендуємо закривати, не проводити заходи", - додав Степанов.

"Все інше, зокрема, заклади громадського харчування будуть працювати тільки виніс", - додав Степанов.

Він також зазначив, що МОЗ рекомендує закривати на вихідні ТРЦ і розважальні заклади, а також не проводити заходи.

Степанов сказав, що малому та середньому бізнесу буде важко перенести повний локдаун, тому МОЗ пропонує вводити жорсткі обмеження на вихідних.

Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що карантин вихідного дня в Україні може набути чинності з наступного тижня (14-15 листопада).

За матеріалами nv.ua