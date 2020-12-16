В Україні введуть нові принципи роботи "швидкої допомоги": що зміниться

Уряд підтримав введення додаткових критеріїв виклику карети швидкої допомоги в залежності від стану пацієнта.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

"Уряд підтримав рішення про запровадження додаткових критеріїв виклику швидкої за пріоритетністю надання медичної допомоги. Залежно від стану пацієнта звернення до швидкої розділятимуться на критичні, екстрені, неекстрені та непрофільні" - написав Шмигаль.

Він зазначив, що це дозволить знизити рівень смертності, оскільки встановлюватиметься пріоритет для пацієнтів з критичним станом. Норматив прибуття медбригад до таких хворих становитиме 10 хвилин з моменту надходження звернення до диспетчера.

Зокрема, виклики екстреної меддопомоги поділені на кілька категорій:

Категорія 1 - це критичний стан хворого, який вимагає негайного реагування, втручання, або реанімаційних заходів. Для цієї категорії виклику час до першого контакту з хворим має становити менш як 10 хвилин.

Категорія 2 - екстрений виклик, до якого відносяться потенційно серйозні стани, що можуть вимагати швидкої оцінки, невідкладної допомоги на місці або невідкладного транспортування. Час до першого контакту має становити до 20 хвилин.

Категорія 3 - не екстрені стани, які не несуть загрози для життя та здоров'я пацієнта, наприклад, загострення хронічних захворювань. Ці виклики будуть скеровані на первинну ланку, а при можливості на виклик поїде бригада, яка не залучена на викликах для попередніх категорій.

Категорія 4 - непрофільні виклики. Реагування відбувається без виїзду бригади екстреної меддопомоги, і пацієнт може отримати консультацію телефоном, або буде скерований на надання допомоги сімейним лікарем.

Нагадаємо, що у Міністерстві охорони здоров'я України анонсували введення нового способу виклику карети швидкої допомоги для заражених коронавірусом.

За матеріалами Прямий канал.