В Україні ввели "пріоритетні години" в магазинах для людей похилого віку

В Україні для людей похилого віку ввели "пріоритетні години" в магазинах, щоб знизити рівень інфікування груп ризику. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає пресслужба МОЗ.

"Зміни до постанови Кабінету Міністрів України, які вводять "Пріоритетні години" для людей літнього віку, вступили в дію й мають на меті зниження рівня інфікування груп ризику", - заявив 18 листопада міністр.

За його словами, люди літнього віку належать до групи ризику. Крім того, відсоток летальних випадків найбільший саме серед людей, старших 65 років. У зв'язку з цим необхідно, щоб така група населення зменшила кількість контактів з іншими людьми.

Так, з метою стримування поширення коронавірусу в Україні з 10:00 до 12:00 будуть діяти "пріоритетні години".

"Ініціатива триватиме на період карантину. Сподіваюсь, що всі заклади торгівлі й послуг будуть дотримуватися цього" - зазначив Степанов.

Нагадаємо, 14 листопада в Україні почав діяти "карантин вихідного дня", який передбачає закриття культурних та розважальних закладів, а також ресторанів, барів тощо у суботу та неділю.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, метою цих заходів є утримання добової кількості захворювань на COVID-19 на рівні 12-15 тисяч, що дасть змогу розвантажити медичну систему. За матеріалами zik.ua