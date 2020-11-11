В Україні вводять карантин вихідного дня: що це означає

Під час засідання 11 листопада Кабінет Міністрів України планує ввести карантин вихідного дня. До такого кроку вдадуться через погіршення ситуації з коронавірусом.

Чому в Україні посилюють карантин

Оскільки добовий приріст інфікованих COVID-19 почав різко зростати і перетнув позначку в 10 тисяч хворих, в уряді вирішили запровадити нові обмеження, повідомляє 24 канал.

На засіданні Кабміну 11 листопада прем'єр Денис Шмигаль заявив, що такий приріст хворих суттєво збільшує навантаження на лікарні та українських медиків. Він наголосив, що навіть країни з потужними медичними системами посилюють карантин. Однак економіка України не витримає повного локдауну.

Тому, за словами Шмигаля, уряд та МОЗ, разом з епідеміологами, аналітиками, представниками бізнесу почали шукати збалансований варіант додаткових карантинних обмежень.

Міністерство охорони здоров'я розробило зміни до постанови No641, які передбачають запровадження в Україні карантину вихідного дня, - заявив прем'єр.

Водночас уряд запевняє, що підтримає підприємців.

Які програми відновлять та розширять

компенсацію частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм;

програму портфельних гарантій, яка має запрацювати найближчим часом – до 80% кредиту буде покривати держава;

можливість застосування механізму визнання карантину вихідного дня форс-мажорною обставиною – наразі це обговорюють з Торговельно-промисловою палатою.

продовження реалізації програми доступних кредитів "5 – 7 – 9", яка дає змогу отримати кредитні канікули для бізнесу. Тобто мова йде про рефінансування позик фактично під 0%.

Карантин вихідного дня: що він означає

Карантин вихідного дня в Україні почне діяти вже з 14 - 15 листопада. Обмеження будуть діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Влада сподівається, що це допоможе розірвати ланцюжок передачі коронавірусу. Адже найактивніше люди контактують саме у вихідні. Водночас уряд запевнив, що готовий підтримати підприємців у період карантину.

Що працюватиме в суботу та неділю

продуктові магазини;

аптеки (зокрема ветеринарні);

АЗС;

громадський транспорт.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю "Громадському радіо" заявив, що зміни не введуть, поки не будуть погоджені всі позиції та оцінені всі ризики, а уряд не проголосує за посилення обмежень.

Як на ймовірність карантину вихідного дня реагувало суспільство

Чимало фахівців та підприємців розкритикували таку ідею.

У деяких містах України проходять протести. Підприємці вимагають погоджувати такі кроки влади з ними або взагалі не запроваджувати карантин вихідного дня. Адже основну частину виторгу вони отримують саме у суботу та неділю.

Раніше говорили, що за щоденного приросту в 10 тисяч хворих Україна перейде до другого рівня коронавірусної небезпеки. На цьому рівні МОЗ має ввести в дію вже всі 52 тисячі ліжок, виділені під хворих з COVID-19. У деяких регіонах можуть почати розгортати мобільні, польові госпіталі.

Станом на 11 листопада коронавірус підтвердили у 489 808 українців, за останню добу - у 10 611. Від початку епідемії одужати вдалося 221 459, померли - 8 947 людей.

За матеріалами news.24tv.ua