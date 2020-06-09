В Україні вже понад 27,8 тис. випадків COVID-19, понад 390 - за добу
2020-06-09 08:55
Станом на 8:00 9 червня в Україні зафіксовано вже 27 856 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - менше 400 випадків. Такі дані розмістив Центр громадського здоров'я України, передає УНН.
Так, з 27 856 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу, за даними ЦГЗ, виявили 394 інфікованих.
Внаслідок хвороби загалом померли 810 людей, з них 13 - за останню добу.
Також 12 412 людей одужали, за останню добу - 217.
Нагадаємо, у світі від коронавірусу уже одужали 3,3 млн осіб. За матеріалами УНН