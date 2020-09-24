В Україні йде друга хвиля COVID-19 – Зеленський

В Україні наразі йде друга хвиля захворювань на COVID-19. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу під час візиту до Словаччини.

"Зараз у всьому світі, і Україна – не виключення, загострення, і зростає кількість захворілих. Тому в нас сьогодні дійсно заборонений в'їзд іноземним громадянам. Я думаю, що це правильне рішення. У нас таке рішення було, коли в нас починалася перша хвиля, ми змогли її зупинити. Тоді на 40 млн українських громадян у нас було від 100 до 300 захворілих. Сьогодні ми маємо 3 тис. захворілих на день. На жаль, це і є друга хвиля в Україні ", – підкреслив глава держави.

Він зазначив, що Україна відкриє свої кордони після стабілізації ситуації з коронавірусом.

"Ми не можемо ризикувати, як українцями, так і громадянами з інших країн, які прибувають в Україну. Тому, коли стабілізується ця ситуація, в Україні будуть відкриті кордони, обов'язково", – сказав Зеленський на спільній із президенткою Словаччини Зузанною Чапутовою пресконференції у Братиславі в четвер.

Станом на 24 вересня в Україні зареєстровано 188 106 випадків коронавірусу, жертвами інфекції стало вже 3757 осіб (+52 протягом останньої доби). Продовжує хворіти 100 891 пацієнт, одужало 83 458 осіб, зокрема 1 788 – протягом останньої доби. За матеріалами Гордон.