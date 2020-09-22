В Україні за добу 2 884 хворих на COVID-19

В Україні станом на ранок вівторка виявлено 2 884 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, при цьому одужали - 1 717 осіб, 59 раніше хворих померли, свідчать дані, розміщені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони.

Днем раніше, 21 вересня, було 2 675 нових випадків інфікування, 20 вересня повідомлялося про 2 966 нових хворих, 19 вересня - 3 240 нових хворих, 18 вересня - про 3 228 нових хворих, 17 вересня було зафіксовано рекорд - 3 584 інфікованих, 16 вересня повідомлялося про 2 958 хворих на COVID-19.

Кількість інфікованих із початку пандемії становить на ранок вівторка 181 237 осіб, померли з початку пандемії від COVID-19 3 642 особи, одужали - 79 901 особа.

Нині в Україні на COVID-19 хворіють 97 694 людини, що на 1 108 більше, ніж днем раніше.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (372), Тернопільській (293), Львівській (275) та Одеській (233) областях, у Києві (270).

За матеріалами Інтерфакс-Україна.