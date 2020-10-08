В Україні за добу 5 397 хворих на COVID-19

В Україні станом на ранок четверга зафіксовано рекордну кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу - 5 397, одужали 2 263 пацієнти, померли за добу 93 раніше хворих, свідчать дані, розміщені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Днем раніше, 7 жовтня, було зафіксовано 4 753 нових випадки захворювання на COVID-19.

Кількість інфікованих із початку пандемії становить на ранок четверга 244 734 особи, померли від COVID-19 із початку пандемії 4 690 осіб, одужали - 108 233.

Нині в Україні на COVID-19 хворіють 131 811 осіб.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (576), Києві (422), Одеській (367), Дніпропетровській (306), Донецькій (294), Черкаській (236) областях.

Кількість підозр на захворювання на коронавірусну хворобу за минулу добу становить 5 790. За матеріалами Інтерфакс-Україна.