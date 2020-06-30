В Україні за добу - 706 нових випадків COVID-19

Станом на вівторок, 30 червня, в Україні лабораторно підтверджені 44 334 випадки COVID-19, за добу - 706 нових випадків.

Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення коронавірусної хвороби.

Зафіксовано 12 нових летальних випадків. Загалом померло 1 159 людей. Одужало за добу 88 осіб. Загалом одужало 19 115

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 зареєстровано у Львівській області - 143, Закарпатській області - 97, Рівненській області - 74. За матеріалами Укрінформ.