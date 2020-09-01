В Україні за добу COVID-19 діагностували у 2088 осіб

За останню добу, 31 серпня, в Україні коронавірус виявили у 2088 осіб. З початку пандемії COVID-19 підтвердили у 123 303 українців, з них 2605 померли, 57 802 - одужали. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

"1 вересня (станом на 9:00) в Україні 123 303 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2605 летальних, 57 802 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 2088 нових випадків. Всього проведено 1 506 655 тестувань методом ПЛР ", - йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, з понеділка, 31 серпня, в Україні набирають чинності нові карантинні зони, при цьому "червона" зона поширюється на 10 міст і 11 районів. За матеріалами ZN.UA