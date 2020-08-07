В Україні за добу виявили 1453 випадки COVID-19
В Україні за добу виявили 1453 випадки COVID-19 (ВІДЕО)
07.08.2020
Фото АР
В Україні за минулу добу виявили 1453 нових випадки коронавірусу, загалом від початку пандемії у нашій державі була інфікована78 261 людина.
Про це розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час брифінгу, інформує UATV.
"У нас черговий антирекорд - за добу захворіли 1453 особи, з них 103 дитини, а також 93 медичних працівники. Було госпіталізовано 280 людей. Хочу нагадати, що госпіталізації підлягають люди, у яких важкий перебіг хвороби. За останню добу в Україні зафіксовано 33 летальних випадки, при цьому одужав 531 пацієнт", - сказав очільник МОЗ.
Загалом за весь час пандемії у державі захворіла 78 261 людина, з них 5 490 дітей, а також 9 078 медпрацівників. При цьому загалом одужало 43 055 людей, а летальних випадків - 1 852.
Ситуація у регіонах:
Вінницька область - 2932 випадки;
Волинська область - 4162 випадки;
Дніпропетровська область - 1508 випадків;
Донецька область - 945 випадків;
Житомирська область - 2064 випадки;
Закарпатська область - 5615 випадків;
Запорізька область - 895 випадків;
Івано-Франківська область - 5426 випадків;
Кіровоградська область - 714 випадків;
м. Київ - 9178 випадків;
Київська область - 4058 випадків;
Львівська область - 10 572 випадки;
Луганська область - 146 випадків;
Миколаївська область - 682 випадки;
Одеська область - 3904 випадки;
Полтавська область - 489 випадків;
Рівненська область - 6638 випадків;
Сумська область - 636 випадків;
Тернопільська область - 3212 випадків;
Харківська область - 4527 випадків;
Херсонська область - 255 випадків;
Хмельницька область - 1286 випадків;
Чернівецька область - 6477 випадків;
Черкаська область - 975 випадків;
Чернігівська область - 965 випадків.
Черговий антирекорд фіксували вчора, 6 серпня. Тоді за добу виявили 1318 нових випадків коронавірусу.
За матеріалами UATV