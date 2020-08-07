В Україні за добу виявили 1453 випадки COVID-19 (ВІДЕО)

07.08.2020

Фото АР

В Україні за минулу добу виявили 1453 нових випадки коронавірусу, загалом від початку пандемії у нашій державі була інфікована78 261 людина.

Про це розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час брифінгу, інформує UATV.

"У нас черговий антирекорд - за добу захворіли 1453 особи, з них 103 дитини, а також 93 медичних працівники. Було госпіталізовано 280 людей. Хочу нагадати, що госпіталізації підлягають люди, у яких важкий перебіг хвороби. За останню добу в Україні зафіксовано 33 летальних випадки, при цьому одужав 531 пацієнт", - сказав очільник МОЗ.

Загалом за весь час пандемії у державі захворіла 78 261 людина, з них 5 490 дітей, а також 9 078 медпрацівників. При цьому загалом одужало 43 055 людей, а летальних випадків - 1 852.

Ситуація у регіонах:

Вінницька область - 2932 випадки;

Волинська область - 4162 випадки;

Дніпропетровська область - 1508 випадків;

Донецька область - 945 випадків;

Житомирська область - 2064 випадки;

Закарпатська область - 5615 випадків;

Запорізька область - 895 випадків;

Івано-Франківська область - 5426 випадків;

Кіровоградська область - 714 випадків;

м. Київ - 9178 випадків;

Київська область - 4058 випадків;

Львівська область - 10 572 випадки;

Луганська область - 146 випадків;

Миколаївська область - 682 випадки;

Одеська область - 3904 випадки;

Полтавська область - 489 випадків;

Рівненська область - 6638 випадків;

Сумська область - 636 випадків;

Тернопільська область - 3212 випадків;

Харківська область - 4527 випадків;

Херсонська область - 255 випадків;

Хмельницька область - 1286 випадків;

Чернівецька область - 6477 випадків;

Черкаська область - 975 випадків;

Чернігівська область - 965 випадків.

Черговий антирекорд фіксували вчора, 6 серпня. Тоді за добу виявили 1318 нових випадків коронавірусу.

За матеріалами UATV