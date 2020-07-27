В Україні за добу виявили 807 випадків COVID-19

Станом на 27 липня в Україні лабораторно підтверджені 65 656 випадків COVID- 19, за добу - 807.

Про це на брифінгу поінформував міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За добу захворіло 807 осіб. Загалом за весь час пандемії захворіло 65 656 людей, з них 4 661 дитина та 8 380 медпрацівників", - сказав Степанов.

За добу госпіталізовано 161 особу, зафіксовано 11 летальних випадків. Одужало 315 осіб.

Загалом за весь час пандемії на території України зафіксовано 1 616 летальних випадків, одужало 36 122 людей.

Найбільше захворілих на COVID-19 за минулу добу зареєстровано у Львівській області - 120, Івано-Франківській - 96, Рівненській - 78, Києві - 70. За матеріалами Укрінформ.