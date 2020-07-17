В Україні за добу виявили 809 нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу, 16 липня, виявили 809 нових випадків COVID-19.

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки і оборони України щодо поширення коронавірусу.

Найбільше інфікованих виявили у Львівській, Рівненській, Харківській областях та Києві.

Разом з тим сьогодні кількість тих, хто одужав перевищила кількість нових заражених - 838. Загальна кількість смертельних випадків становить 1456, а за минулу добу померли 11 осіб.

Нагадаємо, раніше в МОЗ розповіли, чи відкриються школи у вересні.

За минулу добу захворюваність на коронавірус у світі зросла до 248 445 осіб у порівнянні з 234 245 за попередню добу. За матеріалами Слово і Діло.