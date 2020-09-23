В Україні за добу виявили три з половиною тисячі хворих.

В Україні за минулу добу виявили 3 497 нових випадків коронавірусу - це на 613 випадків більше, ніж попередньої доби. На Волині - 101 новий хворий та одна смерть. 22 вересня повідомляли про 95 нових хворих.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Найбільше нових випадків захворювання виявили у місті Києві (+307), у Харківській (+403), у Тернопільській (+337) та Львівській (+252) областях.

За минулі 24 години зафіксували 63 смерті внаслідок COVID-19, а одужало - 1 769.

Таким чином, станом на 23 вересня, в Україні вже зафіксовано 184 734 випадки коронавірусу. З них 3 705, на жаль, померли, а 81 670 людей одужали.