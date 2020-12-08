В Україні за добу зафіксовано 10 811 випадків інфікування COVID-19

В Україні станом на ранок вівторка зафіксовано 10 811 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, одужали - 12 860 людей, померли 195 пацієнтів, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 12 860 осіб. Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли, - 10 811 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 520 дітей та 512 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано - 1319 осіб, летальних випадків - 195, одужало - 12 860 осіб", - написав Степанов на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок уранці.

Міністр назвав ці дані "позитивною статистикою".

Днем раніше, 7 грудня, зафіксовано 8 641 новий випадок захворювання на коронавірус, 6 грудня в Україні було 11 590 нових випадків інфікування, 5 грудня було 13 825 нових захворілих, 4 грудня зафіксували 15 131 захворілого.

Кількість інфікованих в Україні з початку пандемії на ранок вівторка сягнула 832 758 людей, 13 928 осіб померли від COVID-19, одужали - 436 564 людини.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1475), Одеській (1043), Запорізькій (948), Полтавській (916) і Черкаській (746) областях.

За матеріалами "День".