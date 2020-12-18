В Україні за добу зафіксували 12 630 нових випадків інфікування COVID-19

В Україні станом на ранок п'ятниці зафіксовано 12 630 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, одужали - 12 866 людей, померли 260 пацієнтів. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.

"12 630 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 620 дітей і 552 медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізовано - 2 904 людини; летальних випадків - 260; одужало - 12 866 осіб", - написав Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Києві (1658), Запорізькій (1022), Одеській (925), Київській (922) та Черкаській (583) областях.

Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок п'ятниці становила 944 381 людина, 16 256 осіб - померли від COVID-19, одужали - 561 222 людини.