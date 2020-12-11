В Україні за минулу добу на COVID-19 захворіли 13514 осіб
13 514 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 638 дітей та 690 медпрацівників.
Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу;
госпіталізовано - 2 846 осіб;
летальних випадків - 285;
одужало - 15 327 осіб;
здійснено тестувань за добу - 60 847 (зокрема методом ПЛР - 39 519, методом ІФА - 21 328).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло - 872 228 осіб;
одужало - 480 348 осіб;
летальних випадків - 14 755;
проведено ПЛР-тестувань - 4 957 299.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київській (787) та Дніпропетровській (759) областях.