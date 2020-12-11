В Україні за минулу добу на COVID-19 захворіли 13514 осіб

13 514 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 638 дітей та 690 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу;

госпіталізовано - 2 846 осіб;

летальних випадків - 285;

одужало - 15 327 осіб;

здійснено тестувань за добу - 60 847 (зокрема методом ПЛР - 39 519, методом ІФА - 21 328).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 872 228 осіб;

одужало - 480 348 осіб;

летальних випадків - 14 755;

проведено ПЛР-тестувань - 4 957 299.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 880), Запорізькій (895), Одеській (874), Київській (787) та Дніпропетровській (759) областях.