В Україні зафіксовано 12 585 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу зафіксовано 12 585 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли 654 дитини та 682 медпрацівники.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Також за минулу добу: госпіталізовано - 1 281 особа; летальних випадків - 276; одужало - 14 554 особи; здійснено тестувань за добу - 58 271 (зокрема методом ПЛР - 37 822, методом ІФА - 20 449).

За весь час епідемії в Україні: захворіло - 845 343 особи; одужало - 451 118 осіб; летальних випадків - 14 204; проведено ПЛР-тестувань - 4 876 501.

Кількість захворювань в регіонах: м. Київ - 84 538 випадків; Вінницька область - 18 988 випадків; Волинська область - 26 832 випадки; Дніпропетровська область - 46 056 випадків; Донецька область - 27 044 випадки; Житомирська область - 32 498 випадків; Закарпатська область - 25 029 випадків; Запорізька область - 38 698 випадків; Івано-Франківська область - 39 730 випадків; Київська область - 45 497 випадків; Кіровоградська область - 6 524 випадки; Луганська область - 7 275 випадків; Львівська область - 51 375 випадків; Миколаївська область - 22 127 випадків; Одеська область - 54 123 випадки; Полтавська область - 27 222 випадки; Рівненська область - 34 578 випадків; Сумська область - 34 226 випадків; Тернопільська область - 30 203 випадки; Харківська область - 60 273 випадки; Херсонська область - 12 826 випадків; Хмельницька область - 32 960 випадків; Черкаська область - 28 728 випадків; Чернівецька область - 35 826 випадків; Чернігівська область - 22 167 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях.

Станом на 8 грудня в Україні зафіксовано понад 10,8 тис. випадків зараження коронавірусом COVID-19. При цьому кількість одужань за добу перевищила показник нових інфікувань.

За матеріалами bykvu.com