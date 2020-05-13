В Україні зафіксовано 16425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 13 травня в Україні 16425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 402 нові випадки.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 628 випадків; Волинська область - 510 випадків; Дніпропетровська область - 773 випадки; Донецька область - 102 випадки; Житомирська область - 530 випадків; Закарпатська область - 764 випадки; Запорізька область - 331 випадок; Івано-Франківська область - 1144 випадки; Кіровоградська область - 428 випадків; м. Київ - 1960 випадків; Київська область - 1049 випадків; Львівська область - 870 випадків; Луганська область - 42 випадки; Миколаївська область - 225 випадків; Одеська область - 680 випадків; Полтавська область - 257 випадків; Рівненська область - 1045 випадків; Сумська область - 157 випадків; Тернопільська область - 1028 випадків; Харківська область - 672 випадки; Херсонська область - 165 випадків; Хмельницька область - 196 випадків; Чернівецька область - 2444 випадки; Черкаська область - 346 випадків; Чернігівська область - 79 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 травня 2020 року до Центру надійшло 1038 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 41327 повідомлень про підозру на COVID-19. За матеріалами http://ck-oda.gov.ua